映画『スーパーガール』の公開（6月26日、日米同時）を記念した「ベイビー・クリプト像」除幕イベントが16日、東京・SHIBUYA109で開催され、タレント・モデルのゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹、河井ゆずるが登壇した。【写真】可愛い！ゆうちゃみが絶賛したベイビー・クリプト象本作は、昨年公開された『スーパーマン』を手がけたジェームズ・ガン率いるDCスタジオの最新作。主人公のスーパーガール／