池のほとりで寄り添うオシドリの親子＝14日、札幌市の北海道大構内北海道大の構内で、オシドリの親に寄り添うひなが愛くるしい姿を見せ、散策中の人の目を楽しませている。14日夕、同大札幌キャンパス（札幌市）にある大野池のほとりで雌のオシドリとひな6羽がぴったりと体をつけて、くつろいでいた。時折、ひな同士がじゃれ合うようなしぐさも。その後、ひなは近くの草むらへ歩き出した。親鳥もひなの後ろをついて行く。ひ