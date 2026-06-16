障害者施設に通う女の子に性的暴行を加えた疑いなどで元職員の男が再逮捕されました。障害のある子どもが通う施設の元職員、後藤隆也容疑者は2024年、施設を利用していた当時9歳の女の子を送迎中、スーパーのトイレで性的暴行を加え、その様子を撮影した疑いなどが持たれています。後藤容疑者は調べに対し、黙秘しているということです。後藤容疑者は、施設の別の女の子にもわいせつ行為をした罪などで逮捕・起訴されています。被