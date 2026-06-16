俳優の桐谷美玲（36）、三浦翔平（38）夫婦が自宅でサッカーFIFAワールドカップ2026を楽しむ様子を公開し、話題になっている。【映像】桐谷美玲&三浦翔平の夫婦ショットや自宅（複数カット）これまでプライベートの様子をInstagramにたびたびアップしてきた桐谷。リビングではしゃぐ三浦の姿や自宅に飾られたクリスマスツリーなども披露してきた。2022年11月にはカタールW杯でドイツ相手に歴史的勝利を飾った試合を観戦