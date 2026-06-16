【第186話】 6月16日無料公開 第186話「トールと監視」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は6月16日、クール教信者氏によるマンガ「小林さんちのメイドラゴン」第186話「トールと監視」をwebアクションにて無料公開した。 今回は、小林さんの職場で働いているエルマ視点の物語。エルマは、なぜか職場でずっと小林さんの傍らに立っているトールが気になって仕方がな