【おまけ16】 6月16日 公開 「おまけ16」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月16日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」の「おまけ16」をサンデーうぇぶりにて公開した。 「おまけ16」は、ユイ、ドラコ、ジュジュがあの有名な怪盗3姉妹風のポーズを決めたイラスト。ユイもいつもとは違う元ネタのキャラクター風の表情をしている