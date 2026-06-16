MF久保建英(ソシエダ)の状態が懸念されるシャドーのポジションで期待がかかる日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)がオランダ戦から一夜明けた15日の練習後、報道陣の取材に応じ、鎖骨骨折から復帰した自身の状態について「もちろん徐々に上がってきている」と頼もしい言葉を口にした。初のW杯メンバー入りを果たした鈴木はオランダ戦にベンチ入りしたが、出番は最後まで訪れなかった。それでも初めてW杯の雰囲気を体験し、「今ま