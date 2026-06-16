2度リードした強豪オランダから勝ち点1を掴んだが、日本代表に慢心はない。キャプテンDF板倉滉(アヤックス)は「勝ち点1なので、そこで一喜一憂している余裕はない。中5日でしっかり準備して、先のことは考えずに次のチュニジアから勝ち点3を取りに行く」と力を込めた。北中米ワールドカップのグループリーグ初戦・オランダ戦(△2-2)から一夜明け、チームは出場時間が短かった選手を中心にU-19日本代表と練習試合を実施した。「