アルトナーは後場プラス圏に浮上した。きょう午後２時ごろ、７月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、これを好感した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げ株式の流動性を高めることで、投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大を図る。 出所：MINKABU PRESS