「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、テスホールディングスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 きょう午前１０時ごろ、東京センチュリーと京都府福知山市における大型系統用蓄電池事業を本格始動したと発表した。東京センチュが１００％出資する特別目的会社（ＳＰＣ）が事業主体となり、テスＨＤ子会社のテス・エンジニアリングが設計・調達・建設（Ｅ