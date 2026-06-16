明治ホールディングスや森永乳業、江崎グリコ、森永製菓が後場に入り弱含みの動きとなっている。アイスクリームの価格についてカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会がメーカー６社を独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで立ち入り検査したと、この日正午ごろに複数のメディアが一斉に報じた。報道によると、立ち入り検査を受けたのは明治、森永乳業、江崎グリコ、森永製菓に加え、ロッ