【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GLAYの海外公演、バンド史上初となるイタリア・ヴェネツィア公演『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We♡Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA』が、6月13日・14日にリド島のシアター『PALAZZO DEL CASINO SALA PERLA』にて開催された。 ■異国の地とは思えない圧倒的なパフォーマンスを展開 TERUが長年公言していた「ヴェネツィアでのラ