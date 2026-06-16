15日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、セッターの近藤蘭丸（22）と2026-27シーズンの選手契約を継続することを発表した。 福岡県出身の近藤は、明治大学在学中の2025年に東京GBへの加入が内定。シーズン途中からチームに合流すると、内定選手ながらチームの司令塔として多くの試合に出場した。 近藤はクラブを通してコメントし