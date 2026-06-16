15日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、小山愛実（23）の加入と足立溜奈（25）の再契約をクラブ公式サイトで発表した。 小山は千葉県出身のアウトサイドヒッターで、共栄学園高校を卒業後の2021年にJTマーヴェラス（現・大阪マーヴェラス）へ入団。3シーズン在籍した後、2024年に東レアローズ滋賀へ移籍した。在籍2季目となる2025-26シーズンは、大同生命SV.