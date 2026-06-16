15日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは、2026-27シーズンの新体制をクラブ公式サイトで発表した。 2025-26シーズンは皇后杯優勝、SVリーグ準優勝という結果を残した大阪MV。新シーズンもヘッドコーチは酒井大祐氏が務める。また、キャプテンには新たにセッターの塩出仁美（26）が就任。2023-24シーズンから3年間にわたりキャプテ