マレーシアを拠点に警察官などをかたって電話をかけ高齢者から現金をだましとった罪に問われた特殊詐欺グループのかけ子の男に拘禁刑3年の判決です。 判決によりますと兵庫県宝塚市の無職、檜皮甲斐（ひわだ・かい）被告（26）は、氏名不詳者らと共謀の上、2025年7月から8月にかけマレーシアから警察官などになりすまして高齢者3人に電話をかけるなどして現金950万円をだましとりました。 これまでの裁判で、