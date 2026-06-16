国会議事堂刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が16日、衆院本会議で、自民党と日本維新の会、参政党の賛成多数により可決した。週内にも参院で審議入りする見通し。再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止にとどめ、開示証拠の目的外使用を罰則付きで禁止する。一部野党は検察抗告の全面禁止や目的外使用禁止の削除、証拠一覧表の開示を求めている。しかし、参政が賛成に回り少数与党の参院でも過半数に達する見込み