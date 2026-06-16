岸和田競輪場のG1「パールカップ」が開幕した。6Rは尾方真生の番手に入った山原さくら（33＝山口）が捲り、ナショナルチームでも活躍する仲沢春香を振り切って白星。「動く選手が多すぎて…ほぼ一日（展開を）考えていました。尾方さんがカカっていたのできつかった。大ピンチでした。あそこで行かないと仲沢さんが来てかぶってしまうので。自分を信じて必死に走りました」的確な判断と鋭いタテ脚。そして何と言っても粘り