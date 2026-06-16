キリンホールディングスのグループ会社で、ベトナムにおいてキリンブランドの清涼飲料を販売するインターフード社は、独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「KIRIN iMUSE」を刷新し、「KIRIN iMUSE Refreshing Drink Lemon & Yogurt Flavored 430ml」(12,000ベトナムドン)を6月15日より展開する。本商品の展開にあたり、プラズマ乳酸菌の価値訴求を軸に、より日常的に手に取りやすい止渇飲料としての魅力を強化した。爽快感の