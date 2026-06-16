【Amazonプライムデー 2026】 開催期間：7月10日～7月13日 Amazonは、7月10日より7月13日まで開催する大型セール「プライムデー」において「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + プレイステーション ストアチケット 5,000+3,000円(オンラインコード) セット」がセール対象になることを発表した。 Amazonプライム会員