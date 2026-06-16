カブスのＰＣＡことピート・クロウ＝アームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）の本拠地ロッキーズ戦でサイクル安打を達成。試合は１点を追う９回に逆転サヨナラで５―４と勝利を収めた。初回に１３号先頭打者アーチを放つと、第２打席に右中間フェンス直撃の三塁打、第３打席ではライナーで右翼線に二塁打を放って王手をかけ、７回の第４打席で右前に弾き返した。今季メジャー初、自身初の偉業達成にリグレー