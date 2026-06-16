ローソンは6月16日より、チーズケーキ系のウチカフェスイーツ2品を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「Uchi Café しっとりビスケットサンドレアチーズ」(297円)「Uchi Café しっとりビスケットサンドレアチーズ」(297円)は、しっとり×ほろほろな食感の口どけ良いビスケット生地で、クリームチーズを使用した2種のクリームをサンドしたチーズケーキ。ローソン「Uchi Café ふわ生2層のチーズタルト