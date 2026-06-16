英データ会社が優勝候補にまつわるデータを披露サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループHの初戦スペイン―ガーボベルデが、米アトランタ・スタジアムで行われ、0-0で引き分けた。優勝候補にあげられるスペインの思わぬ苦戦。英データ分析会社は、2022年カタールW杯の日本戦から続くスペインの不名誉な記録を明らかにしている。スペインは、ボールを保持しながらも世界ランク67位のガーボベルデを