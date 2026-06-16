テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで日本代表と次戦で対戦するチュニジア代表のラムシ監督の解任“騒動”を報じた。チュニジアは１４日のスウェーデン戦で１―５と大敗を喫していた。火曜コメンテーターで弁護士の菊間千乃氏は「チュニジアの監督の解雇っていうのが驚きで」とコメントした。続けて「調べたら、でも、このラムシ監督って、今年の１