女優の山粼玲奈が１６日、都内で行われたミュージカル「ピーター・パン」（７月２７日〜８月７日、東京国際フォーラムホールＣ）の製作発表会に出席した。１９８１年に榊原郁恵が初代ピーター・パンを演じ、今年で４６年目。２０２３年から第１１代目ピーター・パンを演じる山粼は、今年で“ラストフライング”。「とってもさみしくなっちゃって。ピーターとは、これで終わりなんだ。全て出し切れるように頑張りま