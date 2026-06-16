◆男女サッカー◇全国高校総体道予選 （１６日、札幌厚別公園競技場）男女の準決勝が行われ、女子では北海道大谷室蘭が４年連続の全国切符を勝ち取った。初出場を狙う北照から前半に２得点。後半８分に１点差とされるも、同３０分、ＦＷ白濱彩夏主将（３年）がこの日２点目となるゴールを決め、３―１で勝利。札幌大谷を６―０で破り、４年連続９度目の出場となる北海道文教大付とともに、７月２６日に旭川で開幕する全国大会進