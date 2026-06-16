２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ男子で金メダルに輝いた戸塚優斗（ヨネックス）が１６日、母校の日体大（東京・世田谷区）を訪問。９日に１８年平昌、２２年北京五輪スノーボード女子ハーフパイプ代表の今井胡桃さんとの結婚を発表した戸塚は、八木沢誠副学長から「おめでとう。笑顔を大切に」と祝福され「ありがとうございます」と照れ笑いを浮かべた。胡桃さんとはナショナルチームで仲を深めたとい