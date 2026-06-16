発明家のドクター・中松氏が15日、自身のX(旧ツイッター)を更新。食事をとる光景をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】胃袋年齢どうなってるの？脂がのったトロを前にする御年97歳 「本日は病院に行き626用のスーツを仕立てた後、中松トロのおかわりを食す」と記した中松氏。「626」、つまり6月26日には「サー中松博士 98才大誕生祭」が都内で予定されている。それに向けてスーツをあつら