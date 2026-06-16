香川県庁 香川県は、県内の公立高校と私立中学・高校にイベントの開催などを知らせるメールを送信する際に、本来BCCで送信すべき公立高校の事務職員29人のメールアドレスを誤ってCCで送信し、個人情報が流出したことを16日に発表しました。 香川県によりますと、6月15日午前9時半ごろ、県の農業生産流通課の職員が県内の公立高校と私立中学・高校合わせて43校に対し、全国高校生花いけバトル香川大会の開催と参