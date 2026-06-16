岡山空港岡山・北区日応寺 岡山空港の2024年度の収支が、約2億5400万円の赤字（歳入：約6億700万円、歳出：8億6100万円）となりました。前年度より赤字幅は約800万円大きくなり、9年連続の赤字となりました。 歳入では、大きな割合を占める着陸料等収入が、前年度比で約1.9%減の約4億6500万円となりました。利用者数は137万9122人(前年度比＋約7.2%）、着陸回数は5571回(前年度比＋4.4%)とともに前年度を上回りましたが、