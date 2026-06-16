記事ポイントスマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録が2026年6月15日(月)より開始「進撃」と「防衛」の2大モードを駆使する二刀流タワーディフェンスRPG累計10万人突破で合計3,000個のジェンマをインストールしたユーザー全員にプレゼント SEVEN NEXUSの第一弾タイトルとなるスマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録が開始されました。どこか懐かしくも新鮮なドット絵の英雄たちが大暴れする、