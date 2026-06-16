「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを決定！本アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクト。ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験をお届けします。