ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」を開催！カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場します。今回は、SAIDOで提供される｢紫陽花〜葡萄と柚子の和氷菓 焼き菓子添え〜」を紹介します☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン