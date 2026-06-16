ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2026年7月1日(水)から8月26日(水)まで、「NO LIMIT! お祭り騒ぎの25周年の夏」が開催されます。カラフルなネオンがまぶしい超興奮の“夜祭り”をさらに盛り上げる、屋台の定番メニューが遊び心で大変身した“夏祭り”グルメが、2026年6月29日(月)より順次登場。イーブル・イーツで提供される「クラッシュ！ 大悪党のブラッドオレンジ・フローズンソーダ」を紹介します☆ ユニバーサル