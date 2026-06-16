日本銀行は去年12月以来、4会合ぶりの利上げを決めました。【映像】日銀、政策金利1.0%程度に引き上げ政策金利である短期金利の誘導目標を、これまでの0.75％程度から、31年ぶりの高水準となる1%程度に引き上げます。今回の会合では、入院中の植田総裁を除いた政策委員8人で議決を行い、7人が賛成しました。日銀は、イラン情勢による原油高の物価と景気への影響を見極めてきましたが、日銀内では「想定以上のスピードで価