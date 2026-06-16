ラグビー・リーグワン1部で初優勝を飾った神戸は16日、来季に向けて元総監督のウェイン・スミス氏（69）がヘッド・オブ・コーチングに就任することが決定したと発表した。元ニュージーランド代表ヘッドコーチでもある同氏は、18年に総監督として神戸に加入。18―19年シーズンのトップリーグ制覇などに貢献した。21年に退任したが、今季も「ラグビーコーチメンター/チームアンバサダー」としてチームに携わった。同氏はチーム