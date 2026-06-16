国民民主党の榛葉賀津也幹事長は16日の参議院外交防衛委員会において、日本の海を守る水産庁の漁業監督官の過酷な任務実態を明かし、その待遇改善などを強く訴えた。【映像】榛葉氏、熱弁の瞬間（実際の様子）榛葉氏は質問の冒頭、前日に一部野党議員から自衛官やその家族、そして将来自衛官を目指す子どもたちを愚弄する発言があったとして、「あまりにもひどい職業差別であると同時に、我が国の安全、外交防衛政策をねじ曲げ