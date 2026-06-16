大雨が降ったあとの夕日を撮影した写真がABSあきたアプリに投稿されました。写真は15日午後6時過ぎに、秋田市山王で撮影されました。頭上に広がる青空と、赤く染まった西の空に沈もうとしている夕日の様子が映っています。撮影者は「さっきまでの雨がうそのようです」とコメントを寄せています。 15日の秋田市は、昼すぎから天気が急変しました。雷を伴って視界がかすむほどの大粒の雨が降り、道路が冠水して入り口まで水が入