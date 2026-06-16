全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のピッツァ店『PIZZERIA IL TAMBURELLO』です。ビート感あり！見た瞬間食べたくなる1枚マラドーナが描かれた大きなタンブレッロ（タンバリン）や青を基調とした空間、現地製の薪窯。食材も基本現地産。「僕がナポリで感動したことを感じてほしい」（店主：大坪さん）という思いを込めて2010年にオープンしたピッツェリアだ。