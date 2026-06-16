ウディネーゼは15日、ガラタサライからレンタル移籍中のイタリア代表MFニコロ・ザニオーロの完全移籍移行を発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。今季のウディネーゼでは10番を背負い、公式戦38試合6ゴール7アシストの数字を残していたザニオーロ。この活躍を受け、クラブは1000万ユーロ（約18億5000万円）と言われる買い取りオプションを行使する形で、買い取りを決断した。現在26歳のアタッカーは2017年に当時セ