日本代表は15日、U-19日本代表との非公開トレーニングマッチに臨み、2-0で勝利した。14日のオランダ代表戦で同点ゴールをお膳立てしたFW小川航基は、この日のトレーニングマッチでも得点を記録。好調ぶりをアピールした。小川は「コンディションもメンタルもすごくいいですし、いい意味ではあまり自分自分していない。昨日も別に僕のゴールではなくても決まればいいと思っていましたし、チームのことを第一に考えてできている