オランダ代表との激闘から一夜明けて、早くも次なる戦いへの準備を進める日本代表。途中出場で日本の右サイドを活性化させた菅原由勢だが、ここからの厳しい戦いに向けてさらなる改善を求める。オランダとのFIFAワールドカップ2026の初戦を2−2のドローで終えた日本は、その翌日に主力組がリカバリーをこなした一方、途中出場選手や出場機会がなかった選手が45分×1本でU-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを実施し、2−