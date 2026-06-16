ニュージーランド代表は現地６月15日、北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のグループG第１節でイラン代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。この一戦に先発したイライジャ・ジャストは、Ｗ杯初出場で２得点の活躍。試合後のフラッシュインタビューで「本当に信じられない。夢にも思わなかったし、本当に幸せだよ。１ゴールでも嬉しかったけど、２ゴールを挙げられて驚いている。本当に満足している」と振り返