「明日から本気出す」が口ぐせの人も、「やる気が来たときだけ本気」の人も、一口に“ズボラ”と言ってもその傾向は人それぞれのようです。業務用・市販用各種調味料の製造販売を手掛ける株式会社創味食品は、5つの質問に答えるだけで自分のズボラ傾向が可視化されるオンライン診断コンテンツ「ズボラタイプ診断」を、6月15日より公開しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新生活の疲れや梅雨の時期、