タレントのベッキー（42）が15日深夜放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）にゲスト出演。自宅に遊びに来た超人気タレントについて明かした。はだしの来客に対し「ウッと思う」「スリッパを洗うしかない」とトークが繰り広げられるスタジオ。ベッキーは「プロ来客をみたことがあるんだけど」と切り出し「若槻千夏ちゃんが家に来た時、サンダルで来たんだけど、人の家に上がる用の靴下を履いて、人の家に上が