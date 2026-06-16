◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、貯金を今季最多タイの19に戻した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で2試合連続無安打に終わり、打率は.298となった。試合中に中継局のインタビューに答えたデーブ・ロバーツ監督（54）は大谷の左膝の状態について言及した。大谷は11日（同12日）のパイレーツ