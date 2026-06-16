岸和田競輪場のG1「パールカップ」が開幕した。太田りゆ（31＝埼玉）がパールカップ開幕戦・5Rを制した。叩いた梅川風子の番手にハマると、2コーナーから鋭く捲り返した。「何としてでも勝ちたい気持ちだった。ペース次第では出る位置を考えたかったが、行けそうだったので出し惜しみせずに勝ちに行った。過信しすぎず、でも自分に自信を持って頑張りたい。踏み切った感じはスピードの乗りがもうひとつ。初日は硬くなって