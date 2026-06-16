アメリカのCIA＝中央情報局の長官がトランプ大統領らに対し、アメリカの求める「核の放棄」にイランは同意しない可能性があると伝えていたと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は15日、複数の関係者の話として、トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けた覚書の署名を前に、政府高官らと協議を行ったと報じました。この中で、CIAのラトクリフ長官は、情報機関が収集した情報ではイランの当局内部の協議内容