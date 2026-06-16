関西有数のリゾート地がある和歌山県白浜町の町議会は１６日、宿泊税を導入する条例案を可決した。県内の自治体では初導入で、町は来年３月からの徴収開始を目指す。条例は、１人１泊の宿泊料金（素泊まり）に応じて２００〜１０００円を段階的に課税。１２歳未満や修学旅行生らは免除する。税収は年間６億５０００万円を見込んでおり、温泉などの施設整備や観光情報の発信強化などにあてる方針。