歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜午後9時）に出演。長男の言葉に再起を誓った過去を明かした。舟木は「高校三年生」が大ヒットしてスターになるも、1970年代にはグループサンウズ全盛の波に押され低迷。それでも92年には30周年記念公演で再ヒットを果たした。再起には息子からの言葉が大きかったという。「坊主が小学4年生のときに一緒に風呂に入ってて、“オマエ何か欲しい物ある？